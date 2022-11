Sonia Bruganelli attacca Giulia Salemi: "Ripeti quello che dice la gente sui social"

Scintille tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi nella diciannovesima puntata del "Grande Fratello Vip". A sollevare il polverone in studio le diverse opinioni sulla controversa relazione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Giulia Salemi si è schierata in difesa della modella venezuelana: "Chi ha dimostrato di fare una brutta figura è lui e non tu stasera - ha commentato l'influencer - quindi forza, perché sei una regina da reality e tira fuori le unghie e gli artigli".

Parole che hanno fatto sbottare l'opinionista del programma, Sonia Bruganelli: "Così non ci sto ragazzi - è intervenuta la moglie di Paolo Bonolis -, scusami Giulia però con il tablet in mano a ripetere quello che la gente sui social vuole che tu dica, non mi sta bene. Io non sono una maschilista però Oriana è entrata nel letto di Antonino e dopo che lui le aveva fatto capire che non era convinto, lei lo ha fatto tornare e si è stupita, perdonatemi, io tutta questa serietà non la vedo". "Sì, ma è colpa di entrambi - replica Salemi - lui si è lavato le mani stasera, quello che dico, lo dico perché lo penso".