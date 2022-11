"GF Vip", Ginevra Lamborghini torna in Casa e manda in crisi Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli

Il ciclone Ginevra Lamborghini torna al "GF Vip" e scardina i già precari equilibri tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. La neonata coppia nelle ultime settimane ha attraversato momenti difficili a causa di alcune incomprensioni: Antonino, infatti, ha espresso alcuni dubbi legati a questa relazione, in particolare facendo riferimento alla figlia Luna Marì (avuta con Belen Rodriguez) che l'aspetta a casa.

Nel corso della diciannovesima puntata del reality, Spinalbese ha avuto modo di rivedere Ginevra, dicendosi molto entusiasta.

Tra i due c'è sempre stata una grande complicità che non si è mai effettivamente concretizzata, nonostante sia ancora palpabile: "Non vedo l'ora di uscire per prendere un caffè con lei", dice Antonino ad Alfonso Signorini. Un commento che manda su tutte le furie Oriana Marzoli che, dal confessionale, arriva in giardino per mettere fine all'idillio tra Antonino e Ginevra: "Non capisco questa scenata - ha detto la modella e influencer - non mi andava di vederla, sembra che lui non abbia vissuto niente con me e non sia successo niente". "Io di Ginevra ho parlato anche con lei, parlo sempre, senza nascondermi", è la replica di Spinalbese.