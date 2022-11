"Grande Fratello Vip": tra Sarah Altobello e Oriana Marzoli è sfida sul lato B

Quella nata al "Grande Fratello Vip" tra Oriana e Sarah è comunque una bella complicità. Al punto che l'Altobello non si fa problemi a chiedere alla coinquilina anche le cose più intime. Come qualche giorno fa, quando si è spinta a fare qualche domanda sulle... dimensioni di Antonino. Un quesito in grado di mettere in imbarazzo Oriana nonostante la ragazza sia piuttosto spigliata. Anche per Sarah non si è fermata alla curiosità ma ha poi sciorinato tutta una serie di dettagli riguardo la sua abilità "nell'acquisire e analizzare i dati" in questione. Inutili i tentativi della Marzoli di far finta di non capire e cambiare discorso. Ma si sa, l'Altobello è sempre un fiume in piena e difficilmente contenibile.