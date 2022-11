Al "Grande Fratello Vip" Oriana in lacrime per Antonino: "Non mi vuole più"

E' successo ad Antonino Spinalbese, che ha deciso d'interrompere la sua conoscenza con Oriana Marzoli dopo un commento poco delicato. La venezuelana ha paragonato la nostalgia dell'hair-stylist per la figlia a quella che si prova per un cane e Antonino non gliel'ha perdonata.

Antonino: "Perché mi devo accontentare?" - Oriana si apparta con Antonino e l'uomo le chiarisce che non ha sbagliato nulla, è lui ad avere un sacco di paure e insicurezze in campo sentimentale. Al momento, poi, non si immagina di condividere la propria bambina con una donna. Il suo unico pensiero è quello di riabbracciare la piccola una volta uscito dalla Casa. "Accetto le tue scuse, non mi hai offeso. Ho percepito però una cosa che non mi piace, posso chiedere qualcosa in più da chi mi sta accanto? Ti ho già detto che ho certe paure, che vado in ansia", le spiega Spinalbese. "Sinceramente ti dico che per me le basi non ci sono. Se vuoi conosciamoci, va bene, ma appena esco di qua il mio unico pensiero è mia figlia. Hai toccato un nervo scoperto, perché mi devo accontentare?".

Edoardo: "Secondo me è una scusa" - Una delle accuse mosse da Antonino alla venezuelana è la mancanza di tatto e la superficialità. Oriana però è convinta di non essere una persona superficiale e gli fa notare che è andata dal "Grande Fratello Vip" per chiedere di farle avere qualche foto della bambina. La venezuelana ha il sospetto che stia solo cercando una scusa per scaricarla e non è l'unica a pensarla così. Anche Edoardo Donnamaria, infatti, crede che Antonino si sia semplicemente stancato di lei. "Dice che voleva una cosa che continuasse anche fuori, allora che senso ha avuto la cosa con Giaele. E' incoerente, secondo me è una scusa. Una volta concluso ha iniziato a farsi le paranoie su come comportarsi e non voleva farsi una storia d'amore qua dentro".

Oriana in lacrime per Antonino - Dopo il lungo discorso con Antonino, Oriana scoppia in lacrime, ferita dalle parole usate dall’hair stylist per mettere fine alla loro conoscenza. Vedendola triste, Sarah Altobello si avvicina e la ragazza le spiega che Antonino non vuole più continuare a conoscerla. Secondo la pugliese, però, l'uomo è solamente molto arrabbiato e bisogna dargli tempo, per fargli metabolizzare e analizzare lucidamente la situazione.