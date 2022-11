Al "Grande Fratello Vip" Oriana Marzoli furiosa con Antonino Spinalbese: "Se vuoi andarci piano non venire nel mio letto"

Dopo l'amicizia con Ginevra Lamborghini e il rapporto speciale con Giaele De Donà (finito con gelo e accuse reciproche), ora è la volta della venezuelana Oriana Marzoli. Dopo la notte di passione lui cerca di fare marcia indietro, ma lei non ci sta: "Se vuoi andarci piano non venire a dormire con me".

Dopo aver avuto un duro confronto con l'ex amica Giaele De Donà, ora Antonino deve affrontare anche Oriana. I due si sono lasciati andare sotto le coperte, ma adesso devono chiarire che tipo di relazione vogliono instaurare. Oriana è infuriata con l'hair-stylist, che avrebbe confessato a Giaele di essere intimorito dal rapporto con la venezuelana, che lo avrebbe già definito il suo uomo.

In primis l'influencer accusa Antonino di essere bugiardo, specificando di non averlo mai definito il suo uomo. Poi gli rimprovera il fatto di aver parlato alle sue spalle e di essersi preso gioco di lei: "Non mi prendi in giro, fai come vuoi ma con me non lo fai". Antonino si difende, spiegandole cosa intendeva dire: "Ho detto che in alcune situazioni io posso aver avuto la sensazione di essere il tuo uomo. Questa cosa qua mi fa relazionare con te due ore al giorno perché voglio fare le cose con calma. E' un mio problema, non sei tu che mi metti ansia".

Convivendo forzatamente per 24 ore al giorno si rischia di bruciare le tappe e per questo il ragazzo vuole andarci con i piedi di piombo. Secondo Oriana, però, i suoi comportamenti contraddicono le parole: "Se hai paura e vuoi andare piano non venire a dormire con me, perché ti avvicini? Non sei mica obbligato". "Nessuno mi obbliga ma lo voglio fare. Io non dormo con una donna da un anno", ribatte Antonino per farle capire quanto è importante per lui. A infastidire Oriana, però, è il fatto che non le abbia detto queste cose in faccia. "Sono andato a dirlo a una mia amica perché mi imbarazzava dirlo a te", conclude Antonino mettendo fine alla discussione.