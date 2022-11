"Grande Fratello Vip", la Casa si divide e Oriana è preoccupata: "Sembra che ora tutti mi odino"

Dopo l'accesa discussione tra Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi, la venezuelana è distrutta e scopia in lacrime. Poi confidandosi con Sarah Altobello ammette di esserci davvero rimasta male per quanto accaduto: "Non avevo voglia di litigare” dice. Questo, però, non è stato l’unico motivo che le ha arrecato dispiacere; la Vip, infatti, dice di aver notato anche un netto distacco da parte di Giaele e ipotizza che la modella abbia deciso di coalizzarsi con Micol e Tavassi creando così un gruppetto contro di lei: “Io sento che loro tre mi odiano”.

Riflettendo con la sua compagna, anche Sarah pensa che nella Casa si stiano iniziando a creare dei gruppetti e per questo ne è molto dispiaciuta. L’opinionista, infatti, dice di non apprezzare molto queste divisioni, ma nota che sono in pochi a pensarla come lei. “Io non sono mai stata in un gruppo” esclama spiegando alla sua compagna che – essendo una persona molto socievole – preferisce essere amica di tutti. “Io non mi sento di fare gruppo” conclude ribadendo il suo punto di vista.

Dopo aver fatto un’attenta analisi, le due VIP iniziano a pensare che nella Casa si stiano creando delle nette divisioni. Sarà davvero così?

La rabbia di Oriana

Dopo aver discusso con Tavassi, Oriana scoppia in lacrime e si sfoga con Antonella e Antonino

Dopo l’acceso scontro avuto con Tavassi nella cucina della Casa, Oriana non nasconde il suo risentimento e in preda al nervosismo scoppia in lacrime e decide di isolarsi dal resto del gruppo.

Dispiaciuta per lei, Antonella prova a consolarla e stringendola in un affettuoso abbraccio esclama: “Non piangere perché fai stare male anche me”.

Oriana confessa di essere estremamente dispiaciuta per quanto accaduto in quanto Tavassi ha lasciato intendere davanti a tutti che – avendo partecipato a numerosi reality – ad oggi stia assumendo un atteggiamento falso per ingannare i suoi compagni.

“Io lo so che non sei falsa” ribatte l’ex schermitrice che, con dolcezza, le mostra tutto il suo appoggio e le confida di aver scoperto in lei una persona onesta e sincera. “Io lo so che sei una persona vera” aggiunge stringendola in un forte abbraccio.

Lo sfogo di Oriana prosegue all’interno della stanza: “Io non sono cattiva” dice tra le lacrime e, delusa dall’atteggiamento di Antonino, lo rimprovera per non essere intervenuto durante l’acceso battibecco.

L’hair-stylist, dispiaciuto per la sua compagna, dice di non aver detto la sua in quanto – non avendo compreso il succo della questione – non voleva andare né contro Tavassi né contro Oriana poiché legato ad entrambi.



Forti tensioni in Cucina. Il VIP Tavassi accusa la sua compagna Oriana di giocare di strategia.

In un dialogo molto accesso, il VIP fa notare alla bella venezuelana che da quando è entrata in Casa ha puntato le personalità più forti, non per amicizia o reale interesse ma per sua personale strategia. La VIP respinge in modo molto nervoso le accuse e i due iniziano così a stuzzicarsi con battute provocanti “Sei molto intelligente” urla la VIP verso il suo compagno con tono molto ironico facendo intendere che la sua analisi sia sbagliata. “Stai dicendo bugie” continua a ripetere infastidita la VIP.

Edo Tavassi sostiene che Oriana sappia giocare bene, vista la sua esperienza nei reality show, e scatena così una reazione molto forte da parte della sua compagna. “Tu menti sapendo di mentire” dice il VIP sicuro della sua posizione ma Oriana si sente incompresa “Io non mento mai” ribadisce con tono un po’ affranto e mostrandosi stanca delle accuse che sta ricevendo.

Le tensioni sono molto forti in Casa, i due non riescono a confrontarsi e si accusano a vicenda senza mai chiarire.