"Grande Fratello Vip", Micol Incorvaia e Alberto De Pisis si chiariscono dopo le nomination

Alberto De Pisis è rimasto male perché Micol Incorvaia non lo ha designato come uno dei tre preferiti da mandare in nomination che otterrà l’immunità. Non se lo aspettava, perché pensava di averla accolta degnamente dentro la Casa e credeva che fossero amici.

LE RAGIONI DI MICOL - Nella Casa del "Grande Fratello Vip", Micol spiega ad Alberto i motivi della sua scelta. Aveva percepito un avvicinamento nei suoi confronti e non vuole in alcun modo sminuire quello che Alberto ha fatto per lei. Allo stesso tempo però ha preferito salvare Luca per il delicato approccio che ha avuto la sera del suo ingresso. Anche se in puntata non ne ha fatto parola, la ragazza è stata infastidita dalla complicità che Alberto ha con Oriana. Non riesce a comprenderlo fino in fondo. Alle volte lo guarda, aspettando un cenno da parte del ragazzo ma non trova mai risposta.

LE FRIZIONI CON ORIANA - Alberto cerca di rispondere alle accuse a lui indirizzate spiegando di non aver capito che tra le due i rapporti fossero tesi. La prega di non dubitare di lui: non è il tipo di persona che sparla alle spalle. C’è stato sicuramente, da parte di Micol, un fraintendimento. Ha visto che Alberto e Oriana passano molto tempo insieme e ha pensato fossero alleati.

La ragazza spiega che Oriana si è scagliata contro di lei senza motivo. Le sta mettendo contro Antonella e le sembra strano che Alberto non se ne fosse accorto. Il vip la invita a non dare per scontato che tutti stiano attenti alle dinamiche della Casa: è facile non rendersi conto di ogni minimo cambiamento. Alberto la tranquillizza che non ci sono pregiudizi nei suoi confronti. Semplicemente, non ha accettato la motivazione della nomination perché ritiene di essere stato sempre carino e ben disposto con lei.

PACE FATTA - Micol è rammaricata di aver fatto dispiacere l’amico ed è contenta di poter chiarire con lui. Lo stesso vale per Alberto, felice di aver parlato con la ragazza e di aver spiegato le sue ragioni.