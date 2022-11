"Grande Fratello Vip", in sette al televoto per il preferito

I quattro contagiati e isolati, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, hanno partecipato in collegamento dai luoghi in cui sono in quarantena. Nella Casa intanto, Oriana Marzoli non ha dubbi tra Antonino e Daniele, scegliendo il primo. Edoardo Tavassi ha avuto come sorpresa l'incontro con la sorella Guendalina che ha litigato aspramente con Antonella rea di aver offeso il fratello, mentre Paolo Ciavarro è andato a trovare l'amico Edoardo Donnamaria consigliandolo sulla sua relazione che continua a essere un tira e molla continuo. Al televoto si sceglierà il preferito tra Luca Salatino, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita .

Il Covid è entrato per la prima volta al "Grande Fratello Vip". Alfonso Signorini apre la nuova puntata snocciolando i temi caldi della serata. Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita sono usciti dalla Casa di Cinecittà ma saranno in collegamento con la trasmissione dalla loro quarantena. Attesi due grandi ritorni nella casa: Guendalina incontrerà il fratello Edoardo e Paolo Ciavarro farà una sorpresa a Edoardo Donnamaria.

COLLEGAMENTO CON I POSITIVI - Signorini si collega con i positivi. Il giornalista è quello più provato dal Covid, dato che è l'unico che ha ancora la febbre. A Patrizia "è rimasto un po' di raffreddore", mentre Luca racconta: "Sono il classico asintomatico, non ho avuto assolutamente niente ma sono positivo". Confermato in diretta l'annullamento del televoto. In collegamento con il prof Andrea Gori del Policlinico di Milano che spiega: "Avete combinato un bel disastro. Probabilmente è verosimile che ci sia stato qualche contatto anche con i nuovi ingressi".

INCONTRO-SCONTRO CON GUENDALINA - Guendalina arriva davanti la porta rossa per entrare e incontrare il fratello e per confrontarsi con Antonella (che chiama Tontonella) che a suo dire avrebbe un atteggiamento scontroso con Edoardo. Il ragazzo ha dichiarato dalla sua entrata che vuole incontrare nella Casa la madre dei suoi figli. Ma per il momento non è stato avvicinato da nessuna. "Forse mio fratello è troppo divertente, per me è un gran figo", spiega la sorella. Tra le ragazze che interessano a Edoardo c'è Micol e Guendalina la chiama in giardino: "Sei bellissima. Cosa dovrebbe cambiare secondo te Edoardo?”. "Nulla, è perfetto così", risponde lei. Poi arriva il confronto con Antonella: "Mi è dispiaciuto molto sentire delle cose che hai detto a mio fratello. Credevo foste amici". E poi aggiunge: "Mio fratello è una persona molto profonda ma selettiva. E chi non lo capisce difetta d'intelletto" a cui ribatte Antonella: "Io non ho mai sparlato di tuo fratello e quelle cose le ho dette in faccia". Iniziano a battibeccare insultandosi a vicenda fino a che Guendalina inizia a chiamare Antonella "Tontonella". Al che Signorini la ferma, dicendo che non accetta lo scherno.

IL TRIANGOLO ANTONINO-ORIANA-DANIELE - Oriana, Antonino e Daniele vengono chiamati in super led. La concorrente è contesa da entrambi i concorrenti, ma uno dei due è riuscito ad avvicinarsi di più. Nell’ultimo giorno, infatti, Antonino ha baciato la influencer e questa volta non per gioco. Daniele scopre che c'è stato il bacio tra i due coinquilini. "Non cambia il mio modo di pensare. Non sono uno che vede una persona e perde la testa. Non ho nulla contro Antonino". La concorrente è chiamata da Alfonso a scegliere tra i due. "Perché me lo chiedi? E’ ovvio", indicando Antonino. Daniele incassa: "Non voglio una conoscenza con Oriana a prescindere da Antonino".

I DONNALISI TRA CRISI E PACE - Negli ultimi giorni, i rapporti fra Antonella e Edoardo sono nuovamente tesi. Dopo le discussioni durante l’ultima puntata, il fuoco del litigio si è riacceso tra i due. Micol sembra essere al centro del rancore di Antonella che reputa falsa la VIP e dopo la puntata ha trovato in Edoardo lo sfogo su cui riversare la sua rabbia. La schermitrice afferma di non essere brava con le parole, né a farsi comprendere bene come, invece, riesce a fare il concorrente. "Sei innamorata di Edoardo?" chiede Signorini e la vip: "Sì, Alfonso”. ​“La cosa che più fa sorridere è un'altra: in puntata, sei sempre il difensore d’ufficio di Antonella, durante la settimana sembrate sempre in crisi" spiega il presentatore. Orietta Berti ha qualche parola per lei: “Ti ho sempre difesa. Adesso vorrei darti un consiglio: devi calmarti, non devi essere arrogante. Devi essere più calma, e devi ragionare di più”.

ARRIVA PAOLO CIAVARRO - Edoardo riceve una sorpresa da una persona a lui molto cara: Paolo Ciavarro, uno dei suoi migliori amici. Paolo interviene nelle polemiche che sono nate sia con Antonella che con Micol: “Secondo me la potevi gestire meglio, potevate fare di più entrambi”. “Puoi tentare di ricucire e costruire in serenità con lei” augurandosi che Edoardo e Micol possano andare d’accordo senza che la relazione con Antonella si metta di mezzo. E su Antonella: "Dovresti essere felice del tuo amore e della tua storia, cerca di gestirla meglio".

WILMA E DANIELE - Wilma e Daniele vengono chiamati insieme in led dopo che la cantante ha confessato di provare qualcosa per Dal Moro. Per lui: "Wilma ai miei occhi è una donna di successo, non posso non stimarla. E' una delle persone che mi porterò fuori qui". Wilma "Questa amicizia mi rende molto bene, se io avessi qualche anno in meno e lui qualche anno in più forse ci saremmo amati". Poi da sola nella stanza ammette: "Io sono innamorata di Daniele" ma mette le mani avanti: "Parto dal concetto che non è possibile però".

NOMINATION - Le nomination di questa puntata coinvolgeranno anche i quattro isolati. Il più votato sarà salvo dalla prossima eliminazione. I concorrenti vanno nel Superled per le nomination palesi. Ognuno pesca un piramidale, George Ciupilan pesca quello nero. "Chi secondo te non merita di essere il preferito?" è la domanda che viene posta ai concorrenti. George indica Antonella, che vota Wilma. La cantante sceglie Nikita che indica Antonino, il quale nomina Edoardo. Lui vota Luciano che sceglie Giaele, che vota Daniele. Lui indica Oriana che indica Micol che sceglie Alberto. Luca, Sara e Tavassi sono i preferiti. Gli isolati hanno votato i preferiti. Patrizia ha indicato Charlie, che ha scelto Patrizia. Attilio ha votato Luca che ha scelto Attilio. Si apre il televoto. Si deve scegliere il preferito tra Sarah, Luca, Edoardo, Luca, Attilio, Patrizia, Charlie.