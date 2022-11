"Grande Fratello Vip", Micol Incorvaia in difficoltà: si sente presa di mira

La giovane influencer si sente spesso attaccata, a volte anche ingiustamente e per cose molto futili. “Io non vedo da parte tua atteggiamenti scorretti” dice Tavassi spezzando una lancia a favore della sua compagna. Poi le fa notare che non ha mai assunto comportamenti sbagliati e per questo le consiglia di non dare troppa importanza a determinate persone.

IL MALUMORE DI MICOL - Micol fa riferimento ad Antonella, che con tono un po' puntiglioso, ha fatto un discorso in cui continuava a sottolineare la poca simpatia e sintonia che ha nei suoi confronti, in quanto ex fidanzata di Edoardo. La vip spiega di essersi sentita triste perché nessuno, nemmeno con uno sguardo, l’abbia difesa o appoggiata. Dalla sua Tavassi augura alla sua compagna che possa iniziare un percorso concentrandosi principalmente su se stessa, circondandosi di persone che la facciano stare bene.

EDOARDO GIUSTIFICA MICOL - Il malumore di Micol non è passato inosservato a Edoardo Donnamaria e Antonella. I due chiedono a Giaele le ragioni del suo nervosismo e la loro coinquilina spiega l’accaduto: una serie di battute e risposte piccate ricevute da parte di Oriana, Patrizia e Antonella avrebbero fatto rimanere male Micol che per questo si è lasciata andare allo sconforto. “Io la capisco, la situazione è scomoda e fastidiosa” commenta Edoardo che ci tiene a far notare che i motivi per cui Micol si è offesa non sono così gravi da giustificarne la reazione. Antonella invece, che fino a ora credeva che Micol ce l’avesse solo con lei, commenta: “Mi sembrava stano che ce l’avesse solo con me”.





Edoardo, prendendo le parti di Micol, invita Antonella a non accanirsi troppo con la coinquilina, seppellendo per un po’ l’ascia di guerra: “È stressata”. Antonella si indispettisce per le parole del ragazzo: secondo lei anziché capire il suo punto di vista, si schiera in difesa di Micol. I due battibeccano per un po’ fino a quando Edoardo cerca di smorzare i toni, convincemdola a lasciar perdere la questione.