Marco Bellavia e la cotta per Pamela Prati: "Se sarà amore, sarà molto intenso"

Dopo il "GF Vip", è stato il Covid a separarli. Ora Marco Bellavia e Pamela Prati hanno avuto finalmente modo di vedersi lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere. A rivelarlo è lo stesso Bellavia che nel consueto appuntamento con "GF Vip Party", il programma condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli su Mediaset Infinity, ha parlato del primo incontro con Pamela Prati dopo il "Grande Fratello Vip".

"Il suo compleanno è stato il primo giorno che ci siamo rivisti dopo il Covid… L’altra sera quando ci siamo finalmente visti eravamo imbarazzati - ha spiegato Bellavia -, La cotta per Pamela c’è da sempre, da quando l’ho vista per la prima volta in tv e l'ho incontrata negli studi di Mediaset. Mi è sempre piaciuta in maniera discreta, non è che fossi cotto di lei nel 2003".

Il feeling che tra i due è nato nella Casa, ora sembra potersi trasformare in qualcosa di più al di là della porta rossa: "Questo amore che potrebbe nascere tra noi, se sarà - ha proseguito l'ex volto di "Bim, Bum, Bam" - sarà intensissimo perché non siamo ragazzini, non potrà nascere domani o dopodomani. Possiamo sperare in una storia meravigliosa, io ci sto pensando e lo spero anche lei. Chi vivrà vedrà..."