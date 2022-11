Marco Bellavia rivede Pamela Prati e le fa un invito davvero speciale

Sabato Pamela ha festeggiato il suo compleanno e Bellavia non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di celebrarlo a dovere. Prima, ospite di "Verissimo", ha riconfermato pubblicamente il suo interesse per la Prati. Poi ha festeggiato con lei rivendola per la prima volta da quando sono usciti dalla casa del " Grande Fratello Vip ": un incontro con tanto di dono simbolico, una farfalla, accompagnata da un biglietto con scritto "voliamo insieme... buon compleanno".

Leggi Anche Per Pamela Prati fiori e una dolce dedica da parte di Marco Bellavia

Marco Bellavia sembra fare proprio sul serio e anche Pamela Prati non intende fare passi indietro. Lui ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo" si è spinto a dire che il suo cuore è promesso a Pamela, rivolgendosi poi a lei per farle gli auguri a distanza. Anche nel voler delimitare il campo del rapporto che li vede coinvolti ("Per adesso non facciamo sul serio") ha attribuito eventuali difficoltà al fatto che la Prati ha avuto il Covid rendendo impossibile un incontro vero e proprio. "Finalmente ci vediamo dopo il famoso bacio di quella sera al Grande Fratello Vip - ha spiegato Bellavia -, vediamo come proseguirà". Però l'impressione è che lui ci creda davvero. "E' tutta una cosa in progress ma io sono molto emozionato perché quando penso a lei mi batte il cuore, e quindi è una cosa bella". La Toffanin ha provato anche a stuzzicarlo facendo una battuta ("Quindi è un amore "verissimo"?) alla quale lui ha risposto affermativamente.

Questo però è arrivato poco dopo, come testimoniato da un post Instagram della showgirl. Marco le ha portato in dono la statuetta di una farfalla, un regalo simbolico dal momento che il biglietto di accompagnamento recitava "Voliamo insieme...". E poi un brindisi per festeggiare. Come sarà finita?