Per Pamela Prati fiori e una dolce dedica da parte di Marco Bellavia

Dopo i messaggi a distanza mentre lei era nella Casa del " Grande Fratello Vip " e lui già uscito, e il bacio in studio una volta che lei è stata eliminata, l'ex conduttore di "Bim Bum Bam" non ha mancato di recapitarle un dolce pensiero mentre la showgirl si trova bloccata dal Covid . Un mazzo di rose con un biglietto: "Io ti aspetto. Mi manchi. Marco". E' stata la stessa Pamela a postarne la foto su Instagram commentando: "Non servono parole".

Tra Pamela Prati e Marco Bellavia dunque sta nascendo qualcosa di serio? Sono in tanti a esprimere dubbi in proposito ma in tanto i due proseguono con i loro messaggi a distanza in barba alle voci contrarie. Un'intesa nata all'interno della Casa che all'inizio sembrava quasi essere un innocente gioco tra i due, con battutine e allusioni tra il serio e il faceto. Ma una volta che Bellavia è uscito dalla Casa del reality la relazione invece che spegnersi è sembrata rafforzarsi giorno dopo giorno.