Roma, dipendente Cotral in malattia ma cantava al piano bar: giudici annullano licenziamento

Anzi, secondo i Supremi giudici, il dipendente, rispettando le fasce orarie di reperibilità come previsto dalla legge per permettere la visita fiscale, può svolgere anche attività ricreative. La Cassazione rileva infine che il licenziamento potrebbe essere valido soltanto se l'azienda riesce a dimostrare che l'attività svolte fuori da casa possano essere incompatibili con la diagnosi, come scoprire un lavoratore in malattia per lombalgia praticare sport quali il tennis.