Roma: il "delivery" della droga a domicilio, consegne anche in taxi

Un'organizzazione ben ramificata

C'era il centralinista che organizzava le consegne e si occupava di guidare i "rider" fino all'abitazione del cliente o gli stessi clienti al luogo di consegna. L'assetto della banda assicurava affari d'oro ma soprattutto l'abbattimento della concorrenza su una delle piazze più specializzate d'Italia. I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 5 persone coinvolte nel traffico di droga, alcune condotte in carcere, altre agli arresti domiciliari. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso". Le indagini, svolte da ottobre a dicembre 2022, hanno consentito di ricostruire come la banda fosse già in attività dal 2019 con circa 5.000 contatti al giorno negli ultimi due mesi.