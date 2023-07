Cocaina liquida in bottiglia, arrestato un 27enne in provincia di Napoli

È l'ultima frontiera del narcotraffico, un metodo efficace e innovativo per trasportare la droga. Sciolta in alcuni solventi, con trattamenti chimici la cocaina può tornare alla sua forma originale

In via Vittorio Veneto, i carabinieri della stazione di Boscoreale e del nucleo operativo radiomobile della cittadina vesuviana hanno arrestato un cittadino argentino da tempo trasferito in Francia. Durante un controllo , i militari hanno fermato un'auto con tre persone, senza documenti e bagagli.



La bottiglia di vino sudamericano - L'uomo accomodato sui sedili posteriori della macchina ha attirato le attenzioni dei carabinieri: un giovane straniero, dall'accento francese. Con sé aveva solo una busta della spesa: all'interno della shopper di plastica, c'era una bottiglia di vetro con un'etichetta di un vino sudamericano. I carabinieri hanno deciso di approfondire le verifiche dopo aver notato il comportamento sospetto del passeggero straniero. I tre sono stati accompagnati in caserma: le forze dell'ordine, grazie agli accertamenti effettuati tramite i narcotest in dotazione, hanno scoperto che la sostanza biancastra contenuta nella bottiglia non era né vino bianco né latte di mandorla.

1,125 litri di cocaina liquida - Ciò che appariva un semplice flacone di vetro contenente un alcolico sudamericano si è rivelato, in realtà, un liquido particolare. Si trattava di cocaina, disciolta all'interno del fiasco: 1,125 litri di stupefacente, pronto per essere trattato e solidificato nella sua forma originale. L'uomo, solo successivamente identificato come un ventisettenne di origini argentine da tempo residente in Francia, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. L'uomo attualmente si trova in carcere, in attesa di giudizio.

L'ultima frontiera del narcotraffico - La cocaina liquida, come spiegano gli inquirenti, rappresenta l'ultima evoluzione del mercato internazionale di stupefacenti. È un metodo efficace e innovativo sviluppato dai narcotrafficanti per trasportare la sostanza, con cui diventa difficile da rilevare ai controlli, ma facile da confondere e da portare con sé. La droga viene sciolta in alcuni solventi chimici e, una volta arrivata destinazione, con trattamenti specifici, può essere trasformata nuovamente nella sua forma originale. Tornata allo stato di polvere, la cocaina è pronta per essere distribuita sul mercato.