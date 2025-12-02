Roma, giovane fugge da un campo rom legato e seminudo: "Vogliono uccidermi"

Il giovane è stato trovato in via Salviati mentre cercava di allontanarsi dal campo rom. Alla vista delle pattuglie di polizia locale dei gruppi Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e IV Tiburtino, il ragazzo ha rivolto agli agenti una disperata richiesta di aiuto, spiegando di essere in pericolo di vita. Secondo il suo racconto, alcuni abitanti del campo rom, probabilmente gli stessi che avevano proceduto al sequestro, avevano intenzione di ucciderlo.