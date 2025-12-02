Roma, giovane fugge da un campo rom legato e seminudo: "Vogliono uccidermi"

Il ragazzo è stato trovato alle 4 del mattino con polsi e caviglie bloccati da lacci e fascette autostringenti
© Ansa
Un ragazzo dall'apparente età di 18 anni è stato trovato in strada legato, scalzo e seminudo mentre tentava di scappare da un campo rom di Roma dove veniva tenuto prigioniero. Il giovane è stato salvato dagli agenti della polizia locale intorno alle quattro del mattino. Il ragazzo presentava polsi e caviglie legati da lacci e fascette autostringenti.
Il giovane è stato trovato in via Salviati mentre cercava di allontanarsi dal campo rom. Alla vista delle pattuglie di polizia locale dei gruppi Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e IV Tiburtino, il ragazzo ha rivolto agli agenti una disperata richiesta di aiuto, spiegando di essere in pericolo di vita. Secondo il suo racconto, alcuni abitanti del campo rom, probabilmente gli stessi che avevano proceduto al sequestro, avevano intenzione di ucciderlo.
Sulle dinamiche della vicenda sono in corso indagini da parte della Direzione Sicurezza Urbana, anche passando al vaglio immagini che potrebbero essere state riprese dalle telecamere dei limitrofi uffici della Questura di Roma.