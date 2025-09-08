Uccisa da un'auto pirata a Milano, i figli di Cecilia: "Non si vergognano neanche un po'?"

A distanza di un mese da quell'11 agosto, giorno dell'incidente, i figli di Cecilia, Gaetano e Filippo, continuano a chiedere giustizia. Lo hanno fatto anche nella puntata di "Fuori dal coro" in onda domenica 7 settembre su Rete 4: "Non sono cose che succedono - ha detto Gaetano nel programma di Mario Giordano -. So che i nostri genitori ci hanno insegnato cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è male e cosa è bene, in maniera molto semplice. Io mi chiedo se questi ragazzi non si vergognino neanche un po' di quello che hanno fatto. Mia mamma voleva vivere, non voleva fare questa fine".