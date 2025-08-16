Logo Tgcom24
Cronaca
vittima la 71enne Cecilia De Astis

Milano, donna travolta e uccisa: divieto di espatrio per tre minori

A bordo di un'auto rubata avevano travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis al quartiere Gratosoglio

16 Ago 2025 - 14:37
© IPA

© IPA

Il giudice minorile di Milano ha disposto "il divieto di espatrio dal territorio nazionale" dei tre minori tra 11 e 13 anni che lunedì 11 agosto, a bordo di un'auto rubata, avevano travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis al quartiere Gratosoglio di Milano ed erano scappati senza prestare soccorso. Il giudice ha anche convalidato il provvedimento preso dalla Polizia locale di porre i tre minori in un luogo sicuro, distanti dalle famiglie, dopo che si erano allontanati con i famigliari dall'accampamento nomadi di via Selvanesco senza averlo comunicato alle Forze dell'ordine. Erano stati rintracciati in in Piemonte. Si cerca ancora il quarto ragazzino che era a bordo dell'auto rubata.

Per i tre minori rintracciati è stato nominato un curatore speciale e il 27 agosto si terrà davanti al Tribunale dei Minori l'udienza di comparizione per i genitori. In quell'occasione saranno decisi i provvedimenti più adeguati nell'interesse dei minori, che hanno meno di 14 anni e non sono quindi imputabili. Il più probabile è il trasferimento in una comunità.

