Milano, arrestata la madre del ragazzino rom alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis

Deve scontare un cumulo di pena di 3 anni e 10 mesi per furti commessi tra il 2017 e il 2019
La polizia locale di Milano ha arrestato la madre di due dei quattro ragazzini rom (tra cui il tredicenne alla guida) che l'11 agosto, a bordo di un'auto, hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis in via Saponaro. La donna, di 33 anni, è stata arrestata e portata nel carcere di San Vittore per un cumulo di pena da scontare di 3 anni e 10 mesi per furti commessi tra il 2017 e il 2019.
La donna è stata fermata nei giardini di viale Giovanni da Cermenate, non troppo lontano dal campo di via Selvanesco dove viveva con altre famiglie di origine bosniaca. Addosso aveva oltre 130 grammi in monili d'oro e più di 1.500 euro in contanti. Per questo motivo è stata anche denunciata per ricettazione.
I suoi figli - non imputabili perché minori di 14 anni - si trovano in una comunità protetta, come stabilito dalla Procura dei Minori in base all'articolo 403 del Codice civile, che scatta quando il minore "si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica" e sorge quindi l'emergenza di "collocarlo in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione". Il provvedimento dell'affidamento in comunità, preso d'urgenza, sabato 16 agosto è stato convalidato dal gip.
La vigilia di Ferragosto i ragazzini erano stati rintracciati in un insediamento a Beinasco, nell'hinterland di Torino. Poche ore dopo, il tredicenne alla guida della Citroen bianca che ha travolto la 71enne era fuggito, ma una volante della polizia lo ha rintracciato proprio in viale da Cermenate, dove oggi è stata arrestata la madre. Sull'auto che ha ucciso Cecilia De Astis c'erano anche altri due bambini. Una undicenne rintracciata dalla polizia locale sulla autostrada A6 Torino-Savona, all'altezza del casello di Fossano (Cuneo). Il quarto bambino, anche lui di soli undici anni, è tuttora ricercato dagli inquirenti. Si sarebbe allontanato in zona San Paolo, a sud di Milano.
Per i tre minori rintracciati è stato nominato un "curatore speciale/difensore" e il 27 agosto si terrà davanti al Tribunale dei Minori l'udienza di comparizione per i genitori. Durante l'udienza davanti a un giudice togato e uno onorario anche i ragazzini potranno prendere la parola e, sentiti i genitori, saranno decisi i provvedimenti più adeguati nel loro interesse. Il più probabile è il trasferimento in una comunità.
