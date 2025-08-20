Milano, arrestata la madre del ragazzino rom alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis

La vigilia di Ferragosto i ragazzini erano stati rintracciati in un insediamento a Beinasco, nell'hinterland di Torino. Poche ore dopo, il tredicenne alla guida della Citroen bianca che ha travolto la 71enne era fuggito, ma una volante della polizia lo ha rintracciato proprio in viale da Cermenate, dove oggi è stata arrestata la madre. Sull'auto che ha ucciso Cecilia De Astis c'erano anche altri due bambini. Una undicenne rintracciata dalla polizia locale sulla autostrada A6 Torino-Savona, all'altezza del casello di Fossano (Cuneo). Il quarto bambino, anche lui di soli undici anni, è tuttora ricercato dagli inquirenti. Si sarebbe allontanato in zona San Paolo, a sud di Milano.