Roma, "bimba deve andare in una casa famiglia": il condominio di Monteverde continua la sua battaglia per evitarlo

"Ci hanno descritto come gente pericolosa che crea disordini, attaccando anche la madre e questa comunità civile", scrive il condominio di Monteverde, un complesso dove vive un'ottantina di persone. "Siamo un condominio di persone normali, professionisti, pensionati, non certo un branco di soggetti pericolosi, siamo le persone che vedono tutti i giorni Stella, cara tutrice, non come lei che l'ha incontrata 3-4 volte in 5 anni", dicono condomine e condomini che, sin dal primo tentativo di "prelievo forzato", ad aprile, sono scesi per strada per dire "no": come ricordato da un'interrogazione parlamentare della scorsa settimana in Senato di Filippo Sensi, allora la bimba si era legata con lo scotch al tavolo per non essere portata via.