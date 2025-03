Roma, bimba deve andare in casa famiglia ma il condominio si oppone: provvedimento rimandato

A 5 anni supplica di rimanere con la sua mamma: si nasconde sotto il tavolo, piange, urla, addirittura si fa dare dello scotch per legarsi a una sedia. Non vuole andare in una casa famiglia, separandosi dalla madre. Sentendola urlare accorrono anche i vicini: l'intero condominio, in cui la minore risiede, prende posizione. E così, alla fine, gli operatori che devono eseguire il decreto del Tribunale dei minori, rinviano il prelevamento coatto. L'episodio è avvenuto a Roma, nel quartiere Monteverde, alcuni giorni fa.