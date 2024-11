Catanzaro, una bimba di 7 anni cade dalla finestra in una casa protetta: la madre si suicida

Una bambina di sette anni è caduta dalla finestra della casa protetta dove viveva con la madre, al secondo piano dell'edificio, riportando gravi ferite. La donna, una volta arrivata in ospedale con la piccola, si è suicidata lanciandosi nel vuoto dal quinto piano. Inutili i soccorsi dei medici, che hanno potuto solamente constatare il decesso. Il dramma è avvenuto a Botricello, in provincia di Catanzaro. La bimba era assieme alla madre, una donna di 30 anni, nella loro stanza della casa famiglia quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduta provocandosi diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.