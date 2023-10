Rivoli (Torino), uccide la moglie e si toglie la vita

A Rivoli, in provincia di Torino, un uomo ha ucciso la moglie, colpendola alla gola, a Rivoli in un appartamento di via Montebianco 19/2.

Secondo una prima ricostruzione ha poi preso la figlia piccola ed è andato al lavoro, in uno stabilimento a Orbassano, sempre nel Torinese. Qui, dopo avere affidato la bambina a un collega si è tolto la vita buttandosi da un silos. Indagano i carabinieri.