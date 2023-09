Femminicidio Castelfiorentino, l'ex marito si è suicidato

È stato trovato morto il sospetto autore del femminidicio di Castelfiorentino, Alfred Vefa.

L'uomo, ex marito di Klodiana Vefa, la 36enne di origini albanesi uccisa in strada a colpi di pistola nella cittadina in provincia di Firenze, è stato trovato senza vita in una zona isolata di San Casciano in Val di Pesa. Secondo i carabinieri, che lo stavano cercando da ore, si è ucciso sparandosi con la stessa arma che verosimilmente è stata utilizzata per uccidere la ex moglie.