Ritrovate le due sorelline scomparse a Caltanissetta

Le piccole erano state viste l'ultima volta alle 20.10 di venerdì 18 settembre. Il padre nella mattinata di sabato si era rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. La famiglia aveva anche lanciato un appello sui social invitando chiunque avesse informazioni a rivolgersi alle forze dell'ordine. Nelle scorse ore era stato attivato anche il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Caltanissetta.