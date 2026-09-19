Ritrovate le due sorelline scomparse a Caltanissetta

Sono state trovate le due sorelline di 12 e 8 anni residenti a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Le bambine stanno bene.
Ritrovate in un negozio le due sorelline scomparse
Le due bambine sono state trovate in un negozio di abbigliamento gestito da cinesi. A ritrovarle sono stati i volontari della protezione civile, su segnalazione di una donna. In base a quanto emerso le piccole sarebbero rimaste chiuse nel negozio dalla serata di venerdì.
Ore di apprensione
Le piccole erano state viste l'ultima volta alle 20.10 di venerdì 18 settembre. Il padre nella mattinata di sabato si era rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. La famiglia aveva anche lanciato un appello sui social invitando chiunque avesse informazioni a rivolgersi alle forze dell'ordine. Nelle scorse ore era stato attivato anche il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Caltanissetta.