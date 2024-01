Ristoratrice suicida, Selvaggia Lucarelli mostra le minacce ricevute

E stavolta è Selvaggia Lucarelli a mettere in mostra i brutali attacchi social che sta subendo: "So dove abiti, guardati le spalle perché hai le ore contate. Ti accoltello quando meno te lo aspetti. Non è uno scherzo". E' uno dei messaggi arrivati a Selvaggia Lucarelli che lei ha ripostato nelle sue storie di Instagram, unico social che al momento è attivo dell'influecer la quale ha annunciato una "pausa" da X.

Si tratta di minacce e insulti da parte di persone, anonime, che la incolpano della morte di Giovanna Pedretti. "Ovviamente nel caso dovesse succedere qualcosa (non a me, ripeto, io sono forte) diamo la colpa ai social, non ai giornali - ha scritto -. Volevo rasserenare il direttore di Repubblica, Salvini etc... Naturalmente io sono navigata e mi prendo tutto, spero lo sia altrettanto l'altra persona. Tra l'altro non ho ben capito. Oggi Repubblica scrive che io e Lorenzo ogni giorno brindiamo decidendo chi sputtanare. Abbiamo una rubrica insieme? Lavoriamo insieme? Bah. Però avanti così. Funziona!".

Selvaggia Lucarelli prende una pausa da X Per quietare un po' le acque, Lucarelli ha deciso di spostare la sua attività solo su Instagram (dove può aprire o chiudere i commenti ai propri contenuti) prendendosi una pausa da X. "Ma lascio alcune riflessioni", ha scritto prima di saltare sull'altro social. "La prima è che ancora nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque. Si preferisce scaricare le colpe più genericamente sui social brutti e cattivi". Poi Lucarelli torna a difendere il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli: "Il debunking (al post ritenuto falso della Pedretti ndr) è stato opera di una persona che si occupa di cibo e ristorazione, che non ha mai criticato nessuno, che non manganella, è sensibile e pacifica. Quello che non si può dire, è che ha avuto due sfortune: che la povera signora si sia suicidata (spero si capisca il senso) e che è il mio fidanzato. Se ogni volta che una persona finisce sulle cronache criticata per qualche motivo si suicidasse, i giornali dovrebbero chiudere".