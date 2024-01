Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), Giovanna Pedretti non aveva problemi economici: non le serviva pubblicità gratuita

Tgcom24

Secondo quanto appurato, la situazione economica della donna e del marito non era difficile. I due avevano gestito altre attività di ristorazione in passato. In particolare la vendita di un locale aveva consentito loro di potersi permettere di non lavorare per un breve periodo.



La vicenda L'11 gennaio sulla pagina Facebook della pizzeria "Le vignole di Sant'Angelo Lodigiano è stato pubblicato lo screenshot della recensione di un cliente scontento di essere stato fatto sedere vicino a gay e a un ragazzo disabile e della risposta di Giovanna Pedretti che gli ha chiesto di non tornare nel locale. Post e risposta hanno fatto diventare la proprietaria della pizzeria protagonista di articoli e servizi tv ma anche di polemiche dopo i dubbi sull'autenticità. Della recensione in rete non c'è traccia. Lei stessa ha raccontato che il cliente l'aveva tolta poche ore dopo averla messa, a inizio estate; poi però si è ripresentato al ristorante e lei, dopo avergli detto che non c'era un tavolo per lui, ha pubblicato lo screenshot. Alle domande sui dubbi perché il carattere del post non era quello delle recensioni di Google, la ristoratrice ha detto che non aveva "risposta da dare". Quel post è diventato luogo di dibattito negli oltre 1.400 commenti fra complimenti (anche dall'estero) e critiche per la "recensione fake fatta per acchiappare clienti" che ricalcherebbe un' altra recensione fatta a Vicenza.

Lucarelli: "Ristabilire la verità sembra una colpa" Scrivere cose false "è pericoloso", possono accadere "tragedie" e non si deve dare la responsabilità a chi ristabilisce la verità: la giornalista Selvaggia Lucarelli, tra le persone che hanno sollevato dubbi sull'autenticità della recensione, è tornata a scrivere sui social dopo la morte di Giovanna Pedretti, citando altri cadi di notizie e smentite. "Lo scorso anno, proprio in questo periodo, scoppiò il caso della bidella pendolare. Nacque tutto da un articolo che raccontava evidenti bugie sulla storia. Per giorni si susseguirono smentite, debunking, articoli, meme, sfottó, fotomontaggi. La bidella fu travolta da una vera shitstorm e divenne protagonista di editoriali e spazi in tv. E così - ha affermato Lucarelli - tante altre storie di articoli scritti male, di persone che inventano storie per un minuto di gloria o altre ragioni e poi di persone (giornalisti e non) che ristabiliscono la verità. Nessuno si pone mai il problema a monte e cioè che scrivere cose non vere può essere pericoloso, poi accade una tragedia (in cui nessuno ovviamente pensa che contino anche il contesto, la vita, i pregressi) ed è colpa di chi ristabilisce la verità. In pratica, siamo arrivati al punto che dare una notizia non è più una responsabilità. Correggerla sì. Altro che black mirror".



"Sulla ristoratrice non c'è stata gogna mediatica" "Aggiungo - ha proseguito Lucarelli in una storia pubblicata su Instagram - che si sta parlando di gogna, ma di fatto non c'era manco stata questa gogna di cui si sta parlando sui social. Temo quindi che si sappia troppo poco dei pregressi, della storia personale. Come sempre del resto". In alcune storie precedenti, la giornalista ha ripercorso l'episodio per cui la commerciante era divenuta nota nei giorni scorsi. "Una persona inventa una storia usando disabili e gay per avere quella popolarità sui social che ormai tutti vogliono. Lo fa confezionando un commento fatto male, molto ingenuo da un punto di vista tecnico. Era chiaramente falso al primo sguardo. Tutta la stampa italiana va dietro al primo che dà la notizia senza verificare. Tutta. Gli influencer la riprendono. La signora diventa l'eroina nazionale. La signora è la star del giorno. Qualcuno si prende la briga di fare debunking. Qualcuno dice che la notizia che è in home su tutti i giornali è falsa. Normale amministrazione ormai. Purtroppo. La signora viene trovata morta. I social sono pericolosi, la cattiva informazione è pericolosa, la superficialità è pericolosa. La distanza tra l'altare e la polvere è un nanosecondo", ha concluso.

Bigiarelli: "Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze" Selvaggia Lucarelli venerdì aveva condiviso sui social un post del compagno, lo chef Lorenzo Bigiarelli, tra i primi a mettere in dubbio la veridicità della recensione. Bigiarelli ha commentato su Instagram la notizia della morte di Giovanna Pedretti. "Mi dispiace moltissimo della morte della signora Giovanna, e il mio pensiero va alla sua famiglia. Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze - ha scritto -. Ci tengo a respingere con forza le accuse di 'odio social' e 'shitstorm' dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e faticoso tentativo di ristabilire la verità che, in ogni caso, non ha e non avrebbe mai avuto pari forza. Vi invito solo, se davvero pensate che la signora Giovanna si sia tolta la vita per un inesistente 'odio social', a riflettere sul concetto di verità. Se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in una storia, grane o piccola che sia, dovesse temere questo epilogo a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social. I messaggi di odio che mi state scrivendo sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero fare pensare a un gesto estremo. Io, nel frattempo, continuerò a cercare la verità nelle cose".

L'addio del gruppo della pizza sospesa "Grazie per quello che hai fatto per noi. Grazie per L'iniziativa della pizza sospesa e soprattutto per aver difeso la disabilità. Ci mancherai Gio": il gruppo il Maggiolino ha affidato a Facebook il suo addio a Giovanna Pedretti. La pizzeria infatti da tempo aveva avviato l'iniziativa di pizza sospesa: i clienti potevano acquistare pizze per offrire pasti ai ragazzi disabili e alle loro famiglie. Iniziativa realizzata con l'associazione Genitori e amici dei disabili e con il gruppo di volontari il Maggiolino. La notizia della sua morte "ha sconvolto tutto il gruppo. La nostra cara amica Giovanna Pedretti ha deciso di abbandonare questa vita e raggiungere suo fratello Stefano lassù".

