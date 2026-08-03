Reggio Emilia, la carovana di giovani viaggia a passo d'asino: nove giorni di cammino nella natura con la voglia di riscoprire il turismo lento

Il gruppo, nei nove giorni di cammino, ha seguito un vero e proprio percorso storico, degli antichi tratturi - sentieri usati storicamente per le transumanze - attraversando borghi antichi dove un tempo sostavano i pastori. "Abbiamo camminato a piedi attraverso le valli e i sentieri dell'Appennino reggiano" racconta Montanari sul quotidiano. "Gli asini portano le tende, le attrezzature e il cibo mentre i ragazzi hanno un equipaggiamento leggero".