Ciclovia dell’Appennino Teramano: sulle vie della transumanza

TRA NATURA, CULTURA E SVILUPPO LOCALE - La Ciclovia si configura come un vero e proprio motore di rilancio territoriale. Il suo obiettivo è duplice: da un lato, favorire la fruizione del patrimonio naturalistico, culturale e storico dell’Appennino teramano e dall’altro stimolare le economie locali legate all’ospitalità, alla ristorazione, alle produzioni tipiche e all’artigianato. Il tracciato ripercorre gli antichi cammini della transumanza, patrimonio immateriale dell’UNESCO, connettendo i borghi più affascinanti dell’entroterra, da Atri a Castelli, da Isola del Gran Sasso a Campli e Civitella del Tronto, fino a Teramo, in un viaggio esperienziale adatto a ciclisti, escursionisti e famiglie. Il percorso è stato suddiviso in 10 tappe, di lunghezza media compresa tra i 25 e i 45 km. Le strade selezionate – statali, provinciali e comunali – sono state scelte per la loro sicurezza, percorribilità e bellezza paesaggistica, lungo un tracciato che valorizza anche i borghi meno noti, ma ricchi di storia, architettura e tradizione, creando una rete cicloturistica coerente e attrattiva.