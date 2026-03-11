Marche: un invito al cammino sulle tracce di San Francesco

IL CAMMINO - Il tracciato del Cammino dei Cappuccini si sviluppa lungo l’Appennino marchigiano, seguendo antichi percorsi che attraversano boschi, colline coltivate e vallate interne, collegando tra loro conventi, santuari e piccoli centri storici. È una geografia che risponde a logiche diverse da quelle dei grandi flussi turistici, che però restituisce un’idea di viaggio fondata sull’ascolto e sulla relazione con il paesaggio e le comunità locali. In questo contesto, l’anniversario francescano diventa un’occasione culturale, più che celebrativa, per tornare a camminare nei luoghi in cui il messaggio di San Francesco continua a essere vissuto nella quotidianità. L’itinerario si sviluppa nelle Marche da nord a sud, partendo da Fossombrone (Pesaro e Urbino) e con arrivo ad Ascoli Piceno, ripercorrendo i luoghi in cui ha avuto origine l'Ordine dei Frati Cappuccini nel XVI secolo. La lunghezza complessiva dell’itinerario è di circa 400 chilometri, suddivisi in 17 tappe, tutte piuttosto impegnative data la natura montuosa del territorio. Il tracciato si snoda per lo più su sentieri CAI, strade bianche e antiche mulattiere. Può essere percorso a piedi, in bicicletta, da soli o in gruppo.