In bicicletta in inverno: dove andare, con qualche accorgimento

SICILIA: TEMPERATURE MITI E LUOGHI SPLENDIDI – La Sicilia, con le sue temperature gradevoli, si presta particolarmente alle esplorazioni invernali a due ruote. Qui ci sono percorsi per tutte le gambe, dalle strade costiere, tranquille e vicine al mare, fino ai sentieri per la gravel o la mountain bike. Ad esempio: la “Via dei Tramonti”, da Palermo ad Agrigento è un itinerario che segue la costa occidentale e attraversa luoghi iconici come Scopello, la Riserva dello Zingaro e poi giù fino alla Valle dei Templi. Il mare resta sempre a poca distanza ma chi vuole addentrarsi verso l’interno può scegliere la Magna Via Francigena, tra colline e paesi in pietra pittoreschi e suggestivi. Un altro bel percorso è quello che va da Trapani a Selinunte, tra saline e siti archeologici che raccontano una Sicilia antica e affascinante. Più a sud-est, in Val di Noto si può pedalare tra chiese barocche, strade secondarie e città patrimonio dell’UNESCO. Da non dimenticare sono anche le isole: Favignana, ad esempio, è un piccolo gioiello da esplorare in bici anche in una sola giornata. Da non dimenticare, infine, Sicily Divide, una rete cicloturistica di 2.500 km:, con nove itinerari che offrono bellissimi paesaggi, strade tranquille senza auto, ospitalità genuina, clima piacevole e la meravigliosa cucina siciliana. Si può viaggiare in autonomia, scaricando le tracce dal sito, oppure partecipare a tour di gruppo ed eventi annuali, in partenza dalle sedi di Trapani, Palermo, Catania, Siracusa e Agrigento.