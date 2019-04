Reddito di cittadinanza, i rom a Torino ringraziano Salvini e Di Maio

“Grazie a Salvini e Di Maio che ci hanno dato il reddito di cittadinanza”. Queste le parole di alcuni abitanti del campo rom di via Germagnano a Torino, dove c’è stato un vero e proprio boom delle richieste per accedere al sussidio voluto fortemente dal governo gialloverde.



Qui, in molti hanno depositato la domanda e una buona parte ha già avuto conferma dell’accettazione, così anche il pensiero sul leader della Lega è cambiato: “Abbiamo creduto in Salvini, senza lui e Di Maio nessuno avrebbe fatto questa legge”. La maggior parte degli abitanti del campo ha i requisiti necessari: o sono cittadini italiani o residenti nel nostro Paese da più di dieci anni. Così c’è chi si sbilancia: “Salvini è diventato nostro amico”.