Reddito di cittadinanza, Inps: "Online i nuovi moduli per la richiesta"

L'Inps ha pubblicato online il modello aggiornato per la richiesta del Reddito di cittadinanza , della Pensione di cittadinanza e i nuovi modelli "Com Ridotto ed Esteso" che recepiscono le modifiche introdotte in sede di conversione del Decretone . Lo ha reso noto l'istituto, aggiungendo che i modelli vengono pubblicati dopo avere sentito il ministero del Lavoro e aver ricevuto il parere del Garante per la tutela in materia di dati personali.

Come scrive La Repubblica "nella nuova versione si ritrovano i requisiti più favorevoli per l'accesso al reddito per i nuclei con disabili, ad esempio nella valutazione della situazione del patrimonio finanziario che aumenta i massimali di 5mila euro per ogni persona con disabilità e 7.500 per disabilità gravi. Tra i nuovi requisiti, anche l'iter per gli stranieri che devono produrre documentazione aggiuntiva - validata in consolato e tradotta - per la loro certificazione".