Rapinata dentro casa, il racconto di Barbara: "Legata e aggredita per 60 euro, ora non dormo più"

"Erano in due. Una persona è salita al piano di sopra, l'altra è rimasta con me e mi ha minacciata dicendo: non reagire altrimenti ti ammazziamo - ha proseguito la donna - mi hanno portato via 60 euro, una collanina e alcuni effetti personali tra cui le viti della bara di mia madre che è stata cremata. Non so cosa possono mai farci".