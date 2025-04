Milano, maltrattamenti a disabili: interdetti otto educatori

Otto educatori sono stati interdetti dall'attività per maltrattamenti sui disabili che assistevano in un centro diurno di Milano. Tra i colpiti dal provvedimento tre operatrici donne e due responsabili del centro. I carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia di un'ex dipendente che ha riferito di trattamenti denigratori e violenti come isolamenti punitivi, urla e minacce contro una decina di ospiti. Gli episodi si sarebbero verificati tra dicembre 2023 e ottobre 2024.