Bova ad Atreju: "Mio audio più virale delle guerre"

Arianna Meloni lo ringrazia per "il coraggio di raccontarsi", rivolgendosi anche all'attore Fabio Ferrari e alla giornalista Francesca Barra che sul palco portano le loro esperienze personali. "L'esempio - ha proseguito Meloni - è importante. Io non ho mai insultato un personaggio politico che la pensa diversamente da me. Forse mi è capitato di rispondere a un insulto pesante a mia sorella. Adesso non guardo, non leggo". Poi, sull'odio social e sui deepfake ha aggiunto: "Le leggi ci sono, bisogna fare di più con l'educazione digitale. Quindi formazione, consapevolezza e un approccio etico. La sfida del futuro è questa, per questo ho voluto questo panel. Noi siamo la culla della spiritualità e noi oggi dobbiamo difendere l'uomo. È l'etica che deve dare i confini di questo nuovo mondo delle tecnologie". Infine, Arianna Meloni ha assicurato "una battaglia in Europa" e ha concluso con una citazione di Papa Francesco: "Di fronte ai prodigi delle macchine che sembrano saper scegliere, dobbiamo aver e bene chiaro che all'essere umano deve rimanere la decisione".