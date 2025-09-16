Logo Tgcom24
inchiesta per tentata estorsione

Audio rubati, Raoul Bova ascoltato dai pm come parte offesa

"Nel corso dell'atto istruttorio il mio assistito - ha spiegato il legale David Leggi - ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi ricevuti nelle scorse settimane"

16 Set 2025 - 12:19
© Ansa

© Ansa

Raoul Bova è stato ascoltato per circa un'ora in Procura, a Roma, in relazione all'indagine che lo vede parte offesa sul caso degli audio rubati, e per il quale i pm procedono per il reato di tentata estorsione ai danni dell'attore. La vicenda era iniziata quando sul telefono dell'attore era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto in cui un mittente ignoto lo aveva avvisato che gli audio potevano essere diffusi per danneggiarlo. "Nel corso dell'atto istruttorio il mio assistito - ha spiegato il legale David Leggi - ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi ricevuti nelle scorse settimane".

raoul bova

