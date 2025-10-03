"Occhi spaccanti", la frase tormentone di Raoul Bova potrebbe diventare una linea di occhiali | L'artista Gabriele Picco: "È un'espressione iconica, ho depositato il marchio"

Picco rifiuta l'idea di possibili contenzioni legali sulla questione e al quotidiano lombardo dichiara. "Quando ho letto quelle due parole mi hanno colpito moltissimo. Occhi spaccanti è un'espressione bellissima e ho registrato il dominio internet senza trovare intralci: segno che era libero". Sul tema del marchio aggiunge: "Avevo intenzione di depositare anche quello, ma ero in vacanza in Francia. Al ritorno, facendo l’operazione che si compie online, ho trovato il marchio già depositato. Io avevo anche disegnato il logo, che sarebbe stato benissimo sulle magliette, ma purtroppo per quell’articolo il marchio era già blindato. A quel punto mi sono però accorto che il deposito non riguardava articoli come occhiali e lampade, e a quello ho provveduto io".