Morte Ramy, carabiniere indagato: "Diffidammo testimone solo da divulgare video soccorsi"

Uno dei due carabinieri indagati nell'inchiesta sul caso di Ramy Elgaml ha ricostruito la vicenda della richiesta di cancellazione di un video girato da un testimone. "Ci siamo avvicinati a lui - ha detto il militare interrogato in Procura a Milano - solo per diffidarlo dal divulgare quelle immagini, convinti che avesse fatto un video delle fasi dei soccorsi e del massaggio cardiaco, immagini poco etiche che non avrebbe dovuto mandare in giro". Simile la versione fornita ai pm dell'altro carabiniere sentito. Entrambi sono indagati per depistaggio, frode processuale e favoreggiamento. Il 19enne egiziano Ramy Elgaml morì dopo un inseguimento dei carabinieri allo scooter guidato da un amico nel quartiere Corvetto.