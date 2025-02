Giro di spaccio a Milano, uno degli arrestati accusò i carabinieri in tv dopo la morte di Ramy

L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza è stata emessa nei confronti di quattro presunti appartenenti al gruppo accusato di due spedizioni punitive, e di rapina, spaccio e lesioni permanenti, tutti egiziani e di età compresa tra i 19 e i 35 anni. Fard aveva affermato in tv di essere stato controllato in modo indebito dai militari, particolare che non ha mai trovato riscontro. I quattro ora si trovano in carcere a Monza.