Quarantene, Fedriga: "Rivedere le regole per i vaccinati, soprattutto quelli con terza dose"

Con i contagi ancora in crescita (oggi 30.810 nuovi casi su 343.968 tamponi e altri 142 decessi) la variante omicron ha già bloccato a casa molte persone tra positivi e contatti di positivi. Per questo motivo il presidente della Conferenza Stato Regioni, Massimiliano Fedriga, ha proposto di cambiare le regole per le quarantene: "Bisogna rivedere questo meccanismo, in particolare per i vaccinati soprattutto per quelli che hanno già ricevuto la terza dose - ha spiegato il governatore del Friuli Venezia Giulia a "Pomeriggio Cinque News" - penso che comunque sia doveroso aspettare il parere del Cts".

Fedriga ha poi aggiunto: "Dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria, ma non possiamo bloccare il Paese - ha spiegato - rispetto alle rilevanze scientifiche che stiamo avendo in questi giorni sulla gravità della malattia per i vaccinati che sembra estremamente scarsa, potremmo ridurre o togliere la quarantena".