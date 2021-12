Vaccini, Fedriga: "Draghi ha raggiunto risultati insperati"

Ansa

Nell'ambito della lotta alla pandemia di Covid, Mario Draghi "ha raggiunto obiettivi insperati per questo Paese". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sottolineando che "fino a qualche mese prima che Draghi diventasse presidente del Consiglio, non si pensava assolutamente che fossimo in grado di una tale efficienza e velocità nella campagna vaccinale".