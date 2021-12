Covid, Fedriga: "Puntare sulla terza dose, no tamponi ai vaccinati"

Ansa

Per il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, "bisogna puntare sulla terza dose di vaccino anti-Covid e non sui tamponi per accedere ovunque: se noi diamo questi messaggi discordanti, rischiamo di non proteggere i cittadini e di perdere la campagna vaccinale". Fedriga ha specificato che "la terza dose protegge bene anche da Omicron".