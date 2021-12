Covid, 30.810 nuovi casi su 343.968 tamponi e altri 142 decessi

I numeri della pandemia Sono 1.126 i pazienti in terapia intensiva, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 9.723, cioè 503 in più.

Agenas: terapie intensive al 12%, oltre la soglia critica L'Italia raggiunge il 12% per l'occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia critica fissata al 10%. L'occupazione in area medica raggiunge il limite massimo fissato dai parametri al 15% con un aumento dell'1%. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. Tra le Regioni che superano le soglie critiche in entrambi i parametri ci sono Lazio, Piemonte e Veneto.