Omicidio Torremaggiore (Foggia), il killer alla moglie: "Non ti uccido, devi sopravvivere e soffrire"

Il 45enne albanese Taulant Malaj, che ha confessato di aver assassinato la figlia di 16 anni e il presunto amante della moglie, avrebbe detto rivolgendosi alla donna: "Non ti uccido perché devi sopravvivere e provare tutto il dolore che hai causato a me ". Inizialmente si era pensato che la 16enne avesse fatto da scudo con il proprio corpo alla madre. Nel filmato Taulant avrebbe aggiunto: "Ti uccido anche l'altro figlio" . L'uomo era stato fermato proprio mentre vagava alla ricerca dell'altro figlio di 5 anni.

Fotogallery, Alessia Pifferi in aula nel processo per omicidio

La madre è stazionaria Restano stazionarie le condizioni di salute di Tefta, la donna albanese di 39 anni, moglie del connazionale Taulant Malaj che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha accoltellato a morte la loro figlia Jessica di soli 16 anni (colpita con almeno una decina di fendenti tra addome e torace) e Massimo De Santis, 51 anni, l'uomo che l'albanese riteneva essere il presunto amante della moglie. La donna si trova in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita: è stata ferita con sei coltellate all'addome.

Fondamentali saranno le sue dichiarazioni Quando è arrivata in ospedale era sotto shock, pertanto i medici sono stati costretti a sedarla. Tefta potrebbe essere ascoltata dai carabinieri. Fondamentali saranno le sue dichiarazioni sia per cercare di ricostruire l'esatta dinamica e il movente del duplice omicidio. La donna è casalinga, ma ogni tanto lavora come badante ad alcuni anziani del paese. I due sono sposati da 17 anni.