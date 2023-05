Savona, donna uccisa con un colpo di pistola alla testa: il killer ha confessato

Un racconto angosciante, quello che Sefayou ha fatto al magistrato che l'ha ascoltato appena la polizia l'ha portato in questura. Sefayou voleva avere un chiarimento con Danjela. E si sono dati un appuntamento, appena il turno nel ristorante dove il ragazzo guineano lavorava nelle cucine e dove Danjela faceva la cameriera fosse finito. Così si sono visti in piazza. Hanno cominciato a parlare poi, racconta ancora Sefayou, "abbiamo litigato" e l'uomo ha aperto il bagagliaio della macchina e ha preso una semiautomatica calibro 22, un'arma clandestina, con la matricola abrasa. Ha steso il braccio e ha sparato alcuni colpi: uno ha raggiunto Danjela alla testa e l'ha uccisa.

I fatti

Secondo i primi accertamenti, tra l'uomo e la vittima non ci sarebbero stati in passato episodi di violenza. La donna, originaria dell'Albania, era conosciuta per reati contro il patrimonio e spaccio, avendo ricevuto un ammonimento da parte del Questore per atteggiamenti aggressivi verso un'altra persona. La scorsa notte, a seguito di un litigio, l'uomo avrebbe perso la testa e dopo aver preso la pistola dal bagagliaio della sua auto avrebbe sparato ripetutamente all'ex compagna.