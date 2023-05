Torremaggiore (Foggia), uccide la figlia sedicenne e un uomo e ferisce la moglie

Duplice omicidio e tentato omicidio nella notte a Torremaggiore (Foggia).

Un uomo di 51 anni, Massimo De Santis, e una sedicenne sono stati uccisi a coltellate in una palazzina di via Togliatti. I carabinieri hanno fermato il padre della giovane, un 45enne albanese, panettiere. La ragazza è morta per difendere la madre dall'aggressione del padre, facendole da scudo con il suo corpo. La donna, rimasta ferita, non è in pericolo di vita ed è stata all'ospedale di Foggia.