Strage Torremaggiore, l'ultimo saluto a Jessica: la madre e i compagni in chiesa per i funerali

Il parroco: "Jessica una piccola eroina"

"L'amore per la mamma ti ha spinto a farti scudo col tuo corpo, e hai dato, come Gesù, la tua vita per lei, per amore". Lo ha don Renato Borrelli parroco della chiesa Divino Lavoratore di Torremaggiore (Foggia) nell'omelia per il funerale di Jessica. Il parroco si è rivolto alla giovane vittima chiamandola "Piccola e cara eroina, come assomigli a Gesù in quel tuo gesto". Poi don Borrelli ha aggiunto: "Oggi sei e sarai per sempre in Paradiso. La tua giovinezza adesso è fiorita per sempre in cielo".