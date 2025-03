Reggio Emilia, a processo due idraulici accusati di aver rubato 11mila euro nascosti nella cassetta del wc

Doveva essere un nascondiglio ingegnoso a prova di ladri, ma si è trasformato in un'amara sorpresa per un trentenne di Cadelbosco di Sopra, nel reggiano. L'uomo aveva scelto la cassetta di scarico del wc come luogo sicuro dove custodire 11mila euro in contanti e alcuni gioielli, racchiusi in una scatola di metallo. Ma la sua cassaforte "alternativa" non si sarebbe dimostrata a prova degli idraulici chiamati per alcuni lavori di manutenzione del bagno.