Roma, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni denunciano la colf-influencer: "Spariti gioielli e vestiti firmati"

Riterrebbero responsabile dei due furti subiti in villa la loro colf, che, in loro assenza, indossando abiti e gioielli trovati in casa, scattava selfie da pubblicare sui social ed era diventata una sorta di influencer. In questa vicenda si sono ritrovati Chiara Nasti, a sua volta ben più nota influencer, e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. La coppia, dopo averla licenziata per quei post, ha anche denunciato la donna, una collaboratrice domestica sudamericana titolare di un negozio di abbigliamento di seconda mano a Roma. I sospetti sono che preziosi e capi di lusso spariti dalla villa di Nasti-Zaccagni possano essere finiti nel suo esercizio, anche se finora le perquisizioni della procura non hanno portato ad alcun ritrovamento. Così riferisce La Repubblica.